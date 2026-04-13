Новые недорогие модели Volkswagen будут совсем другими. Фото

Volkswagen готовит новые модели для популярных недорогих сегментов. В компании признали свои ошибки и сделали соответствующие выводы – следующие автомобили будут совсем другими.

Подробности стали известны Carscoops. Покупатели неоднозначно восприняли на рынке электромобили VW. Производитель заметил, что дизайн получился не слишком привлекательным, отказ от настоящих кнопок в интерьерах многие назвали неудобным, а к новым названиям почти никто не привык.

В итоге электрические машины Volkswagen оказали не такими уж популярными и не сумели создать эмоциональную связь с покупателями. Новые модели это исправят.

Скоро стоится премьера бюджетного электромобиля VW ID.Polo. Этот компактный хэтчбек придет на смену бестселлеру Volkswagen Polo. А кроссовер ID.4 после глубокой модернизации получит не только новый дизайн, но и название VW ID.Tiguan.

Новый вариант модели Volkswagen ID.3 получит приставку Neo. Также в линейку добавят маленький электрокроссовер Volkswagen ID.Cross. Все эти машины получат понятный, менее футуристичный дизайн и вернут настоящие кнопки, о которых так просили покупатели.

