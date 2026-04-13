Нового соперника VW Golf от Renault показали вживую. Фото
Недорогая модель Renault Megane теперь является электромобилем, но все еще выступает соперником VW Golf в популярном сегменте. Для усиления позиций производитель подготовил новую версию машины, ее показали вживую на фото.
Автомобиль претерпел модернизацию для 2027 года, его показали после рестайлинга. Про новый Renault Megane E-Tech стало известно Carscoops. Автомобиль отправился на ходовые испытания перед премьерой.
Электрокар Renault Megane E-Tech готовится к дебюту с доработанным дизайном. Модель присутствует на рынке несколько лет. Но корпоративный стиль французского бренда уже успел измениться, поэтому электрический Megane решили освежить.
Внешность автомобиля выполнят в стиле кроссовера Renault Scenic E-Tech. Значит, новый Megane получит фары похожей формы, новую декоративную панель на месте фальшрадиаторной решетки и широкий воздухозаборник в переднем бампере.
Силовые установки, как ожидается, не претерпят изменений. То есть покупатели смогут выбрать моторы мощностью 131 и 218 л.с. Запас хода может превысить 450 км.
