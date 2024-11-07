Новые модели Audi под другим брендом станут дешевле. Фото

Премиальный бренд Audi решили опустить чуть ниже в ценовом прейскуранте концерна Volkswagen. Для этого создали другой бренд, специально для новых моделей, которые станут дешевле.

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На фото показали первую модель – AUDI E concept. Детали о машине стали известны Motor1. Если остался вопрос, как же назвали новый бренд, ответ перед нами – AUDI. Именно так, идентично оригиналу, но капслоком и без привычного логотипа четырех колец.

Чтобы не вдаваться в рассуждения о неожиданном нейминге, лучше этот момент сразу опустить. Стоит только отметить, что непосредственно производитель свое решение объясняет как желанием продемонстрировать влияние ДНК Audi, так и привнести новизну, которую отражает новый бренд. Как-то так.

А непосредственно E concept – первый автомобиль, который рассекретили официально. Это длинный 5-метровый универсал, который не демонстрирует никаких узнаваемых элементов дизайна. Электрическая силовая установка выдает 764 л.с.

Пока неизвестно, отправится ли именно этот электрокар в производство (или останется прототипом дизайна новой линейки), но в целом ожидается три модели до конца 2025 года. Новый бренд AUDI создали специально для выхода на китайский рынок.

Автомобили разрабатывают совместно с SAIC для полного соответствия китайским вкусам. Чтобы составить достойную конкуренцию местным компаниям, модели AUDI предложат по более низким ценам, чем привычные машины премиального немецкого производителя.

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