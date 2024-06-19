Новые дешевые модели Jeep стали еще ближе. Фото

Новые модели Jeep приближаются к воплощению в жизнь по пере подготовки к премьере. Это недорогие автомобили, которые выступят в популярных сегментах компактных и среднеразмерных кроссоверов.

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Их разрабатывают на существующих агрегатах других моделей концерна Stellantis и предложат покупателям по привлекательным ценам. Эти модели Jeep окажутся одними из самых доступных машин бренда. Детали сообщает Carscoops.

Компания подтвердила несколько новинок недорогих сегментов. Jeep готовит новый кроссовер, который станет самой дешевой моделью в линейке компании и приятно удивит своей доступностью. В руководстве бренда пообещали электрический автомобиль по цене 25 000 долларов. Это новый Jeep Renegade 2 поколения. Этот автомобиль появится к 2027 году.

Другая новинка – Jeep Compass 2025 (или 2026) модельного года. В последний раз кроссовер Jeep Compass сменил поколение в 2016 году. Модель следующей генерации уже разрабатывают на платформе новых Peugeot 3008 и Opel Grandland.

Известно, что, как всегда, новый Jeep получит брутальный геометричный дизайн и спецверсию с подготовкой к бездорожью, которая выгодно отличает автомобиль от привычных кроссоверов. Но многие технические решения достанутся от европейских доноров.

Также новый кроссовер Jeep Cherokee 2025 модельного года готовят к премьере. Ожидаемая цена Jeep Cherokee 6 поколения – в диапазоне 30-40 тысяч долларов за базовый вариант.

Кроме того, производитель проведет модернизацию более дорогих моделей – обновление больших SUV Jeep Grand Cherokee и Jeep Wagoneer в середине жизненного цикла.

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