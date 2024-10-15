Новую Toyota RAV4 следующего поколения показали в сети. Фото

Популярный недорогой кроссовер Toyota RAV4 показали с новым дизайном. Автомобиль готовят к премьере после серьезной модернизации. Хотя о машине почти ничего не известно.

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Детали сообщает Top Electric SUV. Там уже показали свой вариант возможного дизайна модели кроссовера. Однако нет никаких данных, которые позволили бы подтвердить или опровергнуть этот стиль.

Новая Toyota RAV4 6 поколения запланирована на 2025 год. Значит, автомобиль уже почти готов. Производитель занят доводкой модели и близок к завершению проектирования. Удивительно, что подробности разработки удается держать в секрете.

Единственное, что известно, – японская компания очень осторожна в модернизации этой успешной модели. Сообщается, что Toyota RAV4 сохранит свою формулу и не продемонстрирует кардинальных перемен концепции. Машина точно не превратится в электромобиль. А гибридные модификации останутся в линейке.

Кроссовер Toyota RAV4 2025 года перешагнет за 30-летний срок модели. Автомобиль появился в 1994 году на заре популярности компактных городских кроссоверов и очень понравился покупателям, как и подобные модели других производителей.

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