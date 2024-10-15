Hyundai рассекретила новый кроссовер меньше "Дастера". Фото

Новая модель Hyundai Inster 2025 модельного года по размерам получилась меньше "Рено Дастер". Но автомобиль тоже выступает в сегменте бюджетных кроссоверов. Производитель рассекретил новый вариант модели.

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Скоро новинка отправится в продажу. При этом у покупателей будет выбор кроме стандартного исполнения. Carscoops сообщает, что в линейке модели появилась модификация Hyundai Inster Cross.

Об этой машине было известно заранее. Недавно на дорогах заметили тестовый прототип в кожухе. Ожидалось, что кроссовер получит название Hyundai Inster XRT в стиле других моделей компании в новой особой линейке.

У кроссовера Hyundai Inster Cross 2025 измененные бамперы, новые колеса и набор специальных аксессуаров. Хотя в остальном новинка базируется на стандартном варианте.

Бюджетная модель Hyundai Inster почти полностью унаследовала дизайн дешевого кроссовера Hyundai Casper. Длина увеличилась до 3825 мм, но это все равно очень небольшой автомобиль. Мощность электромотора составляет 97 и 115 л.с. в зависимости от выбранной модификации. Запас хода – 300 км от батареи емкостью 42 кВтч и 355 км от блока на 49 кВтч.

Цена Hyundai Inster – в пределах 22 000 евро. Новинка должна отправиться в продажу в Европе до конца 2024 года. Главный соперник – бюджетный электрокар Dacia Spring.

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