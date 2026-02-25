Новую Toyota RAV4 2026 года сделали намного круче. Фото

Новый кроссовер Toyota RAV4 2026 года рассекречен как долгожданный представитель сегмента недорогих практичных автомобилей. Линейка модели пополнилась самым крутым вариантом для требовательных покупателей.

Внутреннее подразделение TRD разработало несколько деталей, которые подчеркивают дизайн машины и выделяют ее на дороге. Об этом стало известно Carscoops. Производитель предлагает измененные бамперы, декор и колесные диски.

Цена Toyota RAV4 2026 в США в стандартном виде стартует с $31 900. В сравнении с аналогичным гибридом предыдущего поколения автомобиль подешевел на тысячу долларов. Ранее появилось несколько цен RAV4. Например, в Австралии прайс начинается с 45 990 местных долларов (около 30 000 долларов США).

Новая Toyota RAV4 в Европе оказалась намного дороже предшественника – более 40 000 евро. На глобальном рынке теперь все модификации RAV4 являются гибридными кроссоверами. Базовый европейский вариант с передним приводом предлагает 183 л.с.

Такой автомобиль будут продавать в Европе и Японии, а в США этот вариант не появится. Также гибриды Toyota RAV4 предлагают 229 и 239 л.с. Плагин-гибридные кроссоверы выдают 268 и 320 сил. В наиболее энергоэффективной конфигурации машина предлагает запас хода до 1350 км с заряженной батареей и полным баком (150 км исключительно на электротяге).

