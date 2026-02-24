Долгожданную новинку Mercedes показали вживую до премьеры

Новый внедорожник Mercedes – долгожданный автомобиль, который постепенно готовят к премьере. Модель станет самым дешевым представителем линейки G-Class. Машинку показали вживую на фото.

Видео дня

Про новый Mercedes Little G (рабочее название) сообщает Carscoops. Немецкий внедорожник еще не дебютировал, однако выехал на дороги для испытаний в качестве прототипа. Характерный дизайн очевиден.

Ранее сообщалось, что внедорожник Mercedes разрабатывают исключительно как электромобиль. Теперь отмечают, что гибридные варианты с ДВС в линейке тоже появятся.

Гибридные силовые установки достанутся от новой модели Mercedes CLA. А запас хода полностью электрической модификации ожидается на уровне 700 км в топовом исполнении.

Медиа уже сообщали, что для внедорожника готовят полностью новую рамную платформу. То есть идеологически автомобиль будет очень близок к полноразмерному Mercedes G-Class и получится настоящим внедорожником классической конструкции. Но окажется компактнее, дешевле и получит уникальные компоненты. Премьера ожидается к 2027 году.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый недорогой кроссовер Mazda.