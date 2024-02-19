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Новую Skoda Octavia 2024 года со всеми деталями показали на видео

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,2 т.
Skoda Octavia A8

Новая Skoda Octavia 2024 года ранее была представлена официально после рестайлинга. Эта модель является одной из наиболее популярных в своем сегменте, и теперь готовится понравиться покупателям с новым дизайном. Недорогую модель в деталях показали на видео.

Машину продемонстрировали на канале Autogefühl в YouTube. Автомобилю в ходе рестайлинга заметно переработали внешность. В первую очередь это заметно в передней части кузова. Изменили оформление фар и заменили бампер.

На корме изменений произошло меньше – производитель модернизировал фонари и заменил бампер. Разумеется, в палитре появились новые цвета кузова, добавили другие колесные диски.

Skoda Octavia A8

В салоне Skoda Octavia 2024 установили увеличенный до 13 дюймов монитор мультимедийной системы. Все модификации теперь оснащены цифровым щитком приборов.

Двигатели Skoda Octavia A8 2024 года:

  • бензин 1,5 л (114 л.с.);
  • бензин 1,5 л (150 л.с.);
  • бензин 2 л (204 л.с.);
  • дизель 2 л (115 л.с.);
  • дизель 2 л (150 л.с.).
Skoda Octavia A8

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