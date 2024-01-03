Круче Логана: каким будет новый бюджетник Renault и Dacia. Фото

Renault и Dacia работают над новым бюджетным автомобилем, который окажется во всех смыслах круче знаменитого Логана. Новинка предложит очень просторный салон и современное оснащение.

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Детали рассказывает Carscoops. Машину построят в рамках доступной архитектуры для бюджетных моделей. Это позволит унифицировать детали и удешевить конструкцию.

Конкретнее, автомобиль под внутризаводским названием Dacia C-Neo построят на компонентах новых кроссоверов Duster и Bigster. От них новинка унаследует визуальный стиль, но окажется низким и довольно длинным хэтчбеком с длиной кузова около 4,6 м.

Такой размер позволит предложить пассажирам просторный интерьер. Пока неизвестно, будет ли внутри 2 или 3 ряда кресел.

Художники попытались изобразить свое виденье новинки, запланированной на 2026 год. На картинках мы видим интерпретацию современного стиля компании и эффектную светотехнику. Производитель же никаких подробностей о дизайне пока не сообщал.

Недорогой автомобиль с ценой до 20 000 евро предложат с гибридными силовыми установками. Также может появиться ГБО.

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