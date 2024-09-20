Новую модель Volkswagen показали как бюджетный автомобиль. Фото

Новый Volkswagen Golf, который известен на весь мир, уже полностью рассекретили официально после модернизации для 2024 года. Теперь эту модель показали как бюджетную машину в самом дешевом исполнении. Автомобиль уже поступил в продажу.

Видео дня

Долгожданную доступную модель Volkswagen Golf 8 поколения после модернизации в базовой комплектации показали на сайте немецкого производителя. Цена самого дешевого VW Golf 2024 года – около 28 000 евро.

В базовом исполнении у машины небольшие колеса, простые фары и минимальное количество хромированного декора на кузове.

В 2024 году модели VW Golf исполняется 50 лет. Новый Volkswagen Golf 8.5 станет подходящей возможностью отметить этот громкий юбилей. Очевидно, что после рестайлинга машина изменилась незначительно. Однако новый Golf стал современнее и получил передний бампер в стиле VW Passat 9 поколения.

Двигатели VW Golf 2024:

бензин 1,5 л (115 л.с.);

бензин 1,5 л (150 л.с.);

бензин 2 л (204 л.с.);

бензин 2 л (265 л.с.);

дизель 2 л (116 л.с.);

дизель 2 л (150 л.с.);

гибрид (204 л.с.);

гибрид (272 л.с.).

Полностью электрический вариант появится в следующем, девятом поколении модели к 2028 году. Но параллельно продолжат производство автомобиля с ДВС.

OBOZ.UA ранее сообщал про известный кроссовер VW, в котором обнаружили серьезную проблему.