Новую доступную модель Nissan наконец-то показали на фото

Новый Nissan Micra 2026 модельного года – долгожданный доступный автомобиль, который уже почти готов к полноценной премьере. Хотя производитель официально еще держит этот бюджетник в секрете. Его впервые показали на фото.

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Подробности пока не сообщают, но о машине уже многое известно. А фото Nissan Micra 6 поколения показывает Carscoops. Новинку построили на базе модели Renault.

Электрокар Nissan Micra 2026 модельного года станет недорогим городским хэтчбеком с ценой около 25 000 евро. Внутри это новый Renault 5 E-Tech electric. Фактически, японский производитель изменит оформление, дизайн бамперов и наружной светотехники. Вероятно, салон Renault 5 E-Tech также изменится. Предложат другие цвета кузова и новые колесные диски.

Модель Nissan Micra 5 поколения уже сняли с продажи в Европе. Это самая дешевая модель японского бренда на глобальном рынке, за которую просили от 22 000 долларов.

Хэтчбек Nissan Micra покинул конвейер во французской коммуне Флен-Сюр-Сена, где создано совместное производство с Renault. Окончание жизненного цикла машины совпало с планами по модернизации завода.

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