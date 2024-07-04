Новую доступную модель Kia показали с огромным багажником. Фото

Новая модель Kia K4 2024 года – недорогой автомобиль классического формата, но с ярким дизайном. После того, как компания рассекретила эту машину, в сети показали практичный вариант с огромным багажником.

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Цифровой художник Theottle показал свой вариант универсала Kia K4. Работу автор проделал качественно и аккуратно. Практичные покупатели точно оценили бы такой вариант. Но компания не планирует предлагать такой кузов. Хотя на рынок все равно выведут несколько модификаций.

Модель Kia K4 первоначально дебютировала в кузове седан. Модель будут позиционировать как соперника Toyota Corolla с более эффектным дизайном и современным оснащением.

Однако позже в сеть попали фотографии новой Kia K4 с кузовом пятидверный хэтчбек. Это наиболее близкий вариант к фантазийному универсалу.

В моторной линейке есть бензиновые моторы объемом 1,6 (турбо, 190 л.с.) и 2 л (147 л.с.). Цена Kia K4 2024 еще не объявлена. Kia Forte, которому новинка пришла на смену, стоит 20 000 долларов, родственная Hyundai Elantra – около 22 000. Вот и ориентиры.

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