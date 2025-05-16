Нового соперника Kia Sportage от Renault показали в подробностях. Фото

Новый кроссовер Renault Austral 2026 модельного года подготовили для конкуренции с недорогими популярными моделями Toyota RAV4, Kia Sportage и Mazda CX-5 сегмента компактных кроссоверов. Машину показали в подробностях в сети.

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Новый Renault Austral 2026 модельного года попытается завоевать позиции в сегменте уже с модернизированной внешностью. Кроссовер от Autogefühl смотрится эффектно.

Рестайлинг подготовили даже несмотря на то, что Austral не так давно вышел на рынок. Автомобиль появился в 2022 году как замена дешевому Renault Kadjar. Кроссовер после рестайлинга стал похож на модели Renault Rafale и Scenic E-Tech.

Ранее машину показывали на фото во время ходовых испытаний. Это был тестовый прототип, внешность которого скрывали камуфляжем и пленками. Но внешность модели со всех сторон перестала быть секретом.

Новый Renault Austral получил измененную наружную светотехнику простой геометрической формы, другие воздухозаборники и новые бамперы. Новый Austral предлагает бензиновые и гибридные силовые установки мощностью 160 и 200 л.с.

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