Долгожданный бюджетник Volkswagen сделали намного мощнее. Фото

Знаменитая модель Volkswagen Polo получила долгожданного преемника – новый бюджетный электромобиль уже дебютировал. Теперь эту машину сделали намного мощнее и рассекретили в топовой модификации.

Линейку пополнил новый VW ID.Polo GTI 2027 модельного года. Про этот автомобиль было известно заранее. Motor1 сообщает подробности.

Мощная модель Volkswagen ID.Polo GTI с силовой установкой на 223 л.с. получила запас хода 420 км от батарейного блока емкостью 52 кВтч. Электромобиль ID.Polo выполнили в стиле концепта Volkswagen ID2.all, который предвещал появление новой модели. Аккуратный стиль и скромный декор создают деликатный облик.

Но от стандартного автомобиля новый Volkswagen отличается другими бамперами и эффектными 19-дюймовыми колесными дисками. Цена Volkswagen ID.Polo GTI – от 39 000 евро (за стандартный электрокар просят минимум 24 995 евро).

Недавно медиа сообщали, что в компании уже работают над боле мощным Volkswagen ID.Polo GTI Clubsport на 280 л.с. Это связано с тем, что внутри сегмента соперники от Peugeot и Opel уже дебютировали с силовыми установками мощнее 270 сил.

