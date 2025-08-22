Нового доступного соперника Skoda Octavia от Hyundai показали на фото

Новый седан Hyundai Elantra 2026 модельного года опять станет доступным соперником Skoda Octavia. Автомобиль следующего поколения впервые показали на фото до премьеры.

Видео дня

Модель Hyundai Elantra 8 поколения выехала на дороги для испытаний прототипа. Однако дизайн седана уже готов. Машину показали на канале Healer TV. Но много рассмотреть не удалось – кузов скрыли под плотным кожухом.

Но известно, что дизайн Hyundai Elantra станет еще эффектнее. Появятся геометричные элементы, необычная светотехника и комбинированный декор.

Новая Hyundai Elantra будет построена на основе недорогой модели Kia K4 2025 года, которая уже официально рассекречена с кузовами седан и хэтчбек.

Стоит ожидать бензиновые двигатели объемом 1,6 (турбо, 190 л.с.) и 2 л (147 л.с.). А возглавит линейку спортивная модификация Hyundai Elantra N мощностью около 300 сил. Цена Kia K4 – от $21 990 за базовый вариант. Это ориентир для прайса Elantra 2026 года.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал про новый бюджетный внедорожник Toyota.