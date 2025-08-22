Новый бюджетный внедорожник Toyota станет хитом: что о нем известно

Нет никаких сомнений в том, что модель Toyota Land Cruiser FJ 2026 года станет настоящим хитом. Премьера еще не состоялась, а покупатели уже ждут этот бюджетный внедорожник. О нем многое известно.

Это долгожданный автомобиль, который станет самым дешевым внедорожником производителя. Модель показали в сети с брутальным дизайном в ретро-стиле на канале LUXYCAR. Этот проект не так далек от действительности.

Новый внедорожник Toyota FJ станет самой доступной моделью линейки Land Cruiser. Модель будет представлена официально до конца 2025 года или в первой половине 2026 года. Подтвержденной информации о названии пока нет, но имя Land Cruiser FJ производитель уже запатентовал.

Новинку могут оснастить 2,4-литровым двигателем и гибридной силовой установкой. Электрическая модификация пока под большим вопросом.

Автомобиль станет преемником Toyota FJ Cruiser, который сняли с производства около 10 лет назад. Ориентировочная цена Toyota Land Cruiser FJ – от 25 000 долларов.

