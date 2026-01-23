Honda оставит в линейке популярного кроссовера самые недорогие варианты

Кроссовер Honda CR-V очень популярен в сегменте доступных практичных моделей. Но самый дорогой вариант автомобиля решили больше не производить из-за низкого спроса.

Японская компания ранее превратила модель Honda CR-V в необычный электромобиль. Кроссовер Honda CR-V e:FCEV – водородный EV. После двух лет производство машины остановят. Об этом стало известно Carscoops.

Как таковой розничной цены Honda CR-V e:FCEV не существует, машину нельзя купить. Но производитель предлагает долгосрочную аренду. Лизинг на три года обойдется примерно в 20 000 долларов. Но, учитывая технологичное оборудование, это самая дорогая Honda CR-V.

В движение электрокар Honda приводит энергия, выработанная в топливных элементах. То есть кроссовер нужно заправлять водородом. Также на борту есть небольшой батарейный блок емкостью 17 кВтч. Мощность силовой установки составляет 174 л.с.

Производитель позиционирует этот кроссовер как плагин-водородный электромобиль. То есть от внешней сети подзарядить кроссовер тоже можно. Общий запас хода равен 435 км.

