Альтернатива бюджетным кроссоверам: Nissan показал стильную недорогую модель

Новый Nissan Note Aura Nismo с гибридной силовой установкой e-Power показали официально для 2024 модельного года. Практичная модель со стильной спортивной внешностью для семейных покупателей выступает альтернативой бюджетным кроссоверам.

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Экономичный Note получил привлекательную цену. Детали сообщили на сайте автопроизводителя. Nissan Note Aura Nismo 2024 модельного года претерпел рестайлинг. Автомобиль получил новый эффектный дизайн передней части с узкими фарами и свежим декором.

Задние фонари выполнили в современном формате и соединили длинной полосой. Есть и элементы из темного пластика, которые подчеркивают сходство автомобиля со спортивными машинами. Появился спойлер.

В движение Nissan Note приводит гибридная силовая установка. В стандартном варианте она состоит из бензинового двигателя объемом 1,2 л и электромотора. Комбинированный расход топлива равен 4,6 л/100 км.

Полноприводный Note оснащают дополнительным электромотором на задней оси. Базовая цена Nissan Note Aura Nismo 2024 – менее 20 000 долларов.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, Fiat готовит сразу несколько бюджетных кроссоверов для популярного сегмента.