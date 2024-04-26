Новейший дешевый кроссовер Duster 2024 года показали в деталях

Бюджетный кроссовер Dacia Duster 3 поколения от Renault ранее представили официально со всеми деталями. Это долгожданная машина и будущая звезда своего сегмента. Теперь новинку показали на видео во всей красе.

Машину продемонстрировали на канале Autogefühl в YouTube. Новый Duster 2024 года выполнили в стиле концептуального кроссовера Dacia Bigster. На предшественника модель совсем не похожа.

Оснащение Dacia Duster 3 генерации получилось достойным: цифровой щиток приборов, 10-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с навигацией, Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль, парктроник, 6 подушек безопасности, бесключевой доступ, климат-контроль, камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема с 6 динамиками.

Двигатели Duster 2024 года:

бензиновый турбо 1 л (100 л.с.);

бензиновый турбо 1,2 л (гибрид, 130 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 140 л.с.).

Цена Dacia Duster 2024 года – от 19 290 евро. Первые покупатели начали получать свои машины весной.

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