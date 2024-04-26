Honda показала новые недорогие кроссоверы с нулевым расходом топлива. Фото

Два новых кроссовера Honda показали на фото. Это недорогие модели с нулевым расходом бензина – в них вообще нет двигателей внутреннего сгорания, а в движение машины приводят электромоторы.

Дизайн недорогих моделей выполнили в эффектном стиле "автомобилей будущего". Это электрические новинки с современным оснащением и большим запас хода. Детали стали известны Carscoops.

Новые электромобили Honda e:NP2 и e:NS2 получились практичными. Этому во многом способствует кузов в формате кроссовера у двух машин. Именно такие автомобили покупатели выбирают сегодня чаще всего.

Фактически e:NP2 и e:NS2 – это один и тот же автомобиль. У моделей одинаковый кузов, но отличается оформление – наружная светотехника и бамперы не повторяются. За производство одного из автомобилей будет отвечать совместное предприятие с GAC, другого – Dongfeng.

Компания уже практикует такой подход сотрудничества с китайскими партнерами в случае других своих моделей, поэтому создание подобных "близнецов" не является чем-то новым для Honda.

Оба электромобиля также получили общие технические решения. Мощность силовой установки равна 201 л.с., а запас хода составляет 545 км. Цены – в диапазоне 22 100-24 900 долларов.

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