Новейшая Toyota Camry 2024 года оказалась дешевле RAV4. Фото

Новая Toyota Camry 2024 года вышла на рынок. Объявлена цена долгожданной модели – автомобиль получился действительно недорогим и оказался даже дешевле популярного кроссовера Toyota RAV4.

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Информацию о цене Toyota Camry 2024 публикует Autohome. В самом дешевом исполнении машину оценили в $24 500. Это седан с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 173 л.с. и вариатором.

Для глобального рынка модель также дебютировала в гибридном исполнении на базе 2,5-литрового бензинового мотора. В переднеприводном варианте мощность составляет 228 л.с., с полноприводной трансмиссией – 235 л.с.

Toyota Camry XV70 претерпела очень глубокую модернизацию. На предшественника автомобиль не похож. Здесь появилась новая передняя часть с фарами в стиле Prius, а задние фонари напоминают Lexus.

Новая Toyota Camry за 24 500 долларов пока дебютировала для китайского рынка. Глобальная цена еще неизвестна. Но, для сравнения, за машину до обновления в США просят немногим более 26 000 долларов.

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