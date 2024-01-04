Hyundai готовит дешевый кроссовер нового поколения: появились цена и характеристики

Самый дешевый электрический кроссовер Hyundai Casper Electric готовятся запустить в производство перед выходом на европейский рынок. Стали известны характеристики и даже цена бюджетный модели.

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Дебют нового Hyundai Casper EV ожидается позже в этом году. Новинка должна отправиться в продажу в Европе в конце 2024 года. Детали сообщает Motor.es.

Бюджетный электромобиль Hyundai построили на базе стандартной модели Casper с ДВС. Даже сквозь кожухи на кузове, которые призваны скрыть дизайн автомобиля до премьеры, мы видим отчетливое сходство между машинами.

Длина кузова электрического Casper 2024 года составит около 4 м. Главный соперник – бюджетный электрокар Dacia Spring.

Запас хода базовой модели со стандартной батареей составит 300 км. За доплату предложат увеличенный батарейный блок на 400 км. Стартовая цена Hyundai Casper Electric – в пределах 22 000 евро.

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