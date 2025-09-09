Новейшая Skoda Octavia получила огромный багажник. Фото

Новая Skoda Vision O дебютировала как предвестник будущей модели Skoda Octavia A9. Крупный универсал с огромным багажником задал направление для недорогого автомобиля следующего поколения.

Подробности стали известны Motor1. Знаменитая модель превратилась в сосем другую машину. Автомобиль показали на официальных фото. Теперь это длинный электрический универсал на новой платформе.

Объем багажника Skoda Vision O составляет от 650 до 1700 л в зависимости от конфигурации кресел. Этого удалось достичь благодаря удлиненному до 4850 мм кузову, который немного не дотягивает до Skoda Superb Combi.

Предвестник Skoda Octavia Combi EV демонстрирует эффектный дизайн с плоскими поверхностями. Однако серийный автомобиль, который стоит ждать к 2029 году, получит более скромную внешность.

Новый Volkswagen Golf 9 поколения будет построен на новой платформе SSP. Ее же готовят и для Octavia EV. Но технические характеристики пока не сообщают. Кроме новой машины у покупателей останется возможность приобрести Skoda Octavia A8 с гибридными, бензиновыми и дизельными силовыми установками.

