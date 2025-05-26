Новая удешевленная модель Audi удивила характеристиками. Фото

Новая модель AUDI E5 Sportback 2026 года является первым автомобилем удешевленной линейки, где в дальнейшем появятся и другие машины. Автомобиль при этом получил удивительные характеристики.

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Подробности про AUDI E5 Sportback сообщает CarNewsChina. Для таких моделей в немецкой компании выделили отдельный бренд AUDI. С названием идентично оригиналу, но капслоком и без привычного логотипа четырех колец.

Производитель новое название объясняет желанием продемонстрировать влияние ДНК Audi и новизной, которую отражает специально созданный бренд.

Новинку выполнили в стиле AUDI E concept. Этот длинный 4,9-метровый универсал, который демонстрирует довольно нейтральный дизайн. В основе использовали платформу ADP, разработанную в Китае совместно с SAIC.

Покупателям предложат несколько электрических силовых установок мощностью 299, 407, 578 и 787 л.с. Максимальный запас хода AUDI E5 Sportback превышает 700 км (по оптимистичному китайскому сертификату). Электрокары новообразованного бренда AUDI будут в среднем дешевле других моделей Audi, которые позиционируются как премиальные. Позже появится точная информация о ценах.

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