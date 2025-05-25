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Toyota RAV4 теперь новее своих соперников: топ-5 популярных кроссоверов

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
2,0 т.
Toyota RAV4

Новую Toyota RAV4 2026 модельного года рассекретили как сильного представителя сегмента недорогих кроссоверов. При этом японская машина теперь самая новая среди этих автомобилей. Тем не менее, у нее есть 5 сильных конкурентов.

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OBOZ.UA рассказывает о главных конкурентах Toyota RAV4 2026 модельного года. Это недорогие и практичные кроссоверы с современным оснащением. И они очень нравятся покупателям.

Главные соперники Toyota RAV4 2026 года:

  • Citroen C5 Aircross;
  • Jeep Compass;
  • Kia Sportage;
  • Mazda CX-5;
  • VW Tiguan.
Citroen C5 Aircross

Citroen C5 Aircross и Jeep Compass, которые построены на одной платформе с одинаковыми силовыми установками, – самые свежие конкуренты, которые дебютировали как раз перед RAV4 6 поколения. Этим моделям еще предстоит заявить о себе на рынке, но они уже привлекли много внимания.

VW Tiguan, как и Kia Sportage, легко находит фанатов по всему миру благодаря приятным ценам и современному оснащению. А Mazda CX-5, несмотря на возраст, сохраняет популярность, но уже готовится к премьере в третьем поколении.

Kia Sportage

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