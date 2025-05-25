Toyota RAV4 теперь новее своих соперников: топ-5 популярных кроссоверов

Новую Toyota RAV4 2026 модельного года рассекретили как сильного представителя сегмента недорогих кроссоверов. При этом японская машина теперь самая новая среди этих автомобилей. Тем не менее, у нее есть 5 сильных конкурентов.

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OBOZ.UA рассказывает о главных конкурентах Toyota RAV4 2026 модельного года. Это недорогие и практичные кроссоверы с современным оснащением. И они очень нравятся покупателям.

Главные соперники Toyota RAV4 2026 года:

Citroen C5 Aircross;

Jeep Compass;

Kia Sportage;

Mazda CX-5;

VW Tiguan.

Citroen C5 Aircross и Jeep Compass, которые построены на одной платформе с одинаковыми силовыми установками, – самые свежие конкуренты, которые дебютировали как раз перед RAV4 6 поколения. Этим моделям еще предстоит заявить о себе на рынке, но они уже привлекли много внимания.

VW Tiguan, как и Kia Sportage, легко находит фанатов по всему миру благодаря приятным ценам и современному оснащению. А Mazda CX-5, несмотря на возраст, сохраняет популярность, но уже готовится к премьере в третьем поколении.

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