Новая Toyota Corolla 2025 удивила низкой ценой. Фото

Недорогая модель Toyota Corolla претерпела модернизацию для 2025 года. На фото показали японский хэтчбек с рядом изменений в особом исполнении FX Edition. Несмотря на стильные доработки автомобиля, цена оказалась удивительно низкой.

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Motor1 стали известны подробности про новую Toyota Corolla FX Edition 2025 года. Основной фокус производитель сделал на стилистических изменениях. Вдохновение черпали в Toyota Corolla FX16 1987 года.

Производитель подготовил новые цвета кузова (оранжевый Inferno, белый Ice Cap и синий Blue Crush), особые 18-дюймовые колесные диски белого цвета в раллийном стиле, черный спойлер сзади. В салоне Toyota Corolla FX Edition изменили отделку.

Интересно, что такие особые штрихи не помешали машине остаться доступной. Цена Toyota Corolla FX Edition 2025 будет лишь немного выше базового прайса в 24 875 долларов.

Известно, что японская компания работает над следующим поколением модели Corolla. Ожидается, что автомобиль получит более аэродинамичный облик и "гладкий" дизайн. Это нужно для повышения аэродинамической эффективности гибридной модификации.

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