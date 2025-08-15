Новая Skoda Octavia теперь совсем другая: появилось официальное фото

Новая Skoda Octavia A9 – теперь совсем другой автомобиль. Известную недорогую машину показали на официальном фото перед премьерой. А скоро модель полностью рассекретят в следующем поколении.

Производитель подготовил серьезные изменения. Подробности стали известны Carscoops. Новую Skoda Vision O покажут осенью 2025 года на Автошоу в Мюнхене как предвестника Skoda Octavia Combi EV.

В этом случае производитель отдает приоритет кузову универсал. Известно, что длина автомобиля составит примерно 4,7 м. Новый Volkswagen Golf 9 поколения будет построен на этой же платформе SSP.

Не секрет, что Skoda Octavia A9 давно намеревались превратить в электрокар. И такой автомобиль должен был изначально появиться к 2025 году. Однако в этом году покажут прототип с намеком на серийную машину. В продажу она может отправиться к 2029 году.

Однако кроме этого у покупателей останется возможность купить Skoda Octavia A8 с гибридными, бензиновыми и дизельными силовыми установками.

