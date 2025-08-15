Kia отправила на рынок очень надежную недорогую модель. Фото

Долгожданная модель Kia EV4 наконец-то отправилась на рынок. Это новый недорогой электрокар. Ранее сообщалось, что эта машина всех удивит своей высокой надежностью.

Видео дня

Новая Kia EV4 2026 модельного года присоединится к сегменту практичных электромобилей C-класса. Как стало известно Motor.es, цена Kia EV4 на европейском рынке стартует с 37 950 евро. Покупатели смогут выбрать хэтчбек и седан.

В движение новый электрокар Kia EV4 приводит 201-сильная установка. Доступны батарейные блоки емкостью 58 кВтч (430 км) и 81 кВтч (630 км).

Стало известно, что корейская компания преодолела 110 000 км на европейских дорогах в рамках ресурсных испытаний. Из них 10 000 км пришлись на заезды по трассе Нюрбургринг. Основной целью было подтверждение надежности.

Спустя 100 000 миль (около 160 000 км) пробега батарея Kia EV4 сохранит не менее 70% первоначальной емкости. При этом в рамках тестов производитель доводил нагрузку до 95% и применял стрессовые высокомощные зарядки.

OBOZ.UA уже рассказывал недавно про самые популярные новые автомобили 2025 года.