Новая Skoda Karoq станет популярным кроссовером: что известно про модель

Недорогой кроссовер Skoda Karoq до сих пор популярен на рынке, даже несмотря на возраст. Когда появится новое поколение модели, автомобиль наверняка вновь понравится покупателям.

Иногда медиа сообщают про появление новой Skoda Karoq. Как стало известно AutoExpress, в руководстве компании уже выразили интерес к разработке такой машины. Подробностей об автомобиле пока не раскрывают, но, скорее всего, постепенно начнут сообщать информацию.

На фото в сети ранее показывали загадочный прототип Skoda Karoq с интересными деталями. Мы видели сдвоенные патрубки выхлопной системы и особые колесные диски. Эти элементы отсылали к спортивному кроссоверу Cupra Ateca, который построен на той же платформе.

Испанский автомобиль оснащен силовой установкой на 300 л.с. Возможно, Skoda Karoq RS (потенциальное название) получит такую же отдачу, если вообще появится в таком мощном исполнении.

Но, возможно, в компании как раз тестируют Skoda Karoq 2 поколения. Яркие детали часто оказываются в таких случаях элементами маскировки. Для серийного кроссовера ожидается линейка гибридных силовых установок.

