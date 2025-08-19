Новая практичная модель Audi удивила низкой ценой. Фото

Практичная модель AUDI E5 Sportback 2026 года является долгожданной новинкой. Это первый автомобиль удешевленной линейки, где в дальнейшем появятся и другие машины. Автомобиль получил удивительно низкую цену.

Видео дня

Подробности про цену AUDI E5 Sportback сообщает CarNewsChina. Прайс стартует с 32 800 долларов. Это приятно, учитывая современность, габариты и практичность. В дальнейшем в линейке появятся другие подобные модели.

Для таких моделей в немецкой компании выделили отдельный бренд AUDI. С названием, идентичным оригиналу, но капслоком и без привычного логотипа четырех колец.

Новинку выполнили в стиле AUDI E concept. Этот длинный 4,9-метровый универсал, который демонстрирует довольно нейтральный дизайн. В основе использовали платформу ADP, разработанную в Китае совместно с SAIC.

Покупателям предложат несколько электрических силовых установок мощностью 299, 407, 578 и 787 л.с. Максимальный запас хода AUDI E5 Sportback превышает 700 км (по оптимистичному китайскому сертификату). Электрокары новообразованного бренда AUDI будут в среднем дешевле других моделей Audi, которые позиционируются как премиальные.

OBOZ.UA уже показывал самый дешевый электрокар Porsche.