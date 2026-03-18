Новая недорогая модель Toyota для фанатов всех удивит: какой она будет

Toyota готовит долгожданного преемника недорогой спортивной модели Celica – этот автомобиль всех удивит своим появлением. Хотя в первую очередь машиной будут довольны фанаты японского бренда.

Компания давно намекала на возвращение в производство известной модели Celica. Автомобиль готовят уже в восьмом поколении. Ранее даже сообщалось, что машину уже показали дилерам. Motor1 демонстрирует свою версию возможного дизайна.

Но деталей про купе Toyota Celica 8 поколения пока не так много. Однако известно, что автомобиль уже на очень глубокой стадии разработки.

Кроме стандартного исполнения подготовят более мощный и быстрый вариант. Имя Toyota GR Celica уже запатентовано. По традиции, такой автомобиль должен получить высокие динамические характеристики и агрессивный дизайн.

Примерно 20 лет назад модель Celica убрали из линейки. От компании ранее поступала информация о том, что начались испытания новой спортивной модели начального уровня с механической КПП. По-видимому, новая Toyota Celica Mk8 не рассматривается на данный момент как электромобиль.

