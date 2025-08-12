Новая недорогая модель Hyundai появилась на дороге до премьеры. Фото

Новая недорогая модель Hyundai Ioniq 2 составит конкуренцию современным бюджетным электромобилям. Автомобиль на базе бюджетного кроссовера Kia EV2 приближается к премьере, машина появилась на дороге.

Компактный электрокар Hyundai Ioniq 2 показали в ходе дорожных испытаний, сообщает CarSpyMedia. Это небольшой городской хэтчбек. Очевидно, что разработка машины подходит к концу.

Однако производитель скрывает подробности, ведь на дорогу выехал тестовый прототип. Дизайн кузова рассмотреть невозможно из-за маскировочных пленок.

Но известно, что новинка построена на базе электрокроссовера Kia EV2 2026 модельного года. Этот автомобиль тоже недавно появился во время тестов с замаскированным кузовом. Однако перед этим машину рассекретили как концепт.

Ориентировочная цена Ioniq 2 – около 25 000 долларов. Электромобиль может получить несколько вариантов мощностью до 200 л.с. Не стоит ожидать огромного запаса хода из-за бюджетного позиционирования, но 300-400 км могут предложить покупателям в зависимости от модификации.

