Новая недорогая Honda порадовала расходом топлива. Фото

Новую Honda N-Box представили официально. Третье поколение недорогой модели сохранило знакомый формат и удивило очень экономичным расходом топлива.

Видео дня

О машине сообщили на официальном сайте производителя. В длину Honda N-Box 2024 модельного года составляет менее 3,5 м. Колесная база равна 2520 мм.

Дизайн – прямой и простой. Классика сегмента японских кей-каров, которые призваны "выжимать" максимум практичности и полезного пространства из компактного кузова. Для этих же целей задние двери выполнили сдвижными.

Однако главная изюминка модели – низкий расход топлива. В комбинированном режиме средний расход от 3,7 л/100 км.

В движение новинку приводит 658-кубовый атмосферный двигатель мощностью 58 л.с. Доступна и его турбированная модификация с отдачей 64 л.с. Со временем к линейке присоединится электрический вариант.

Цена Honda N-Box 2024 модельного года – менее 20 000 долларов за базовое исполнение. В продажу новинка отправится в октябре.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, в США создали очень дешевый и необычный электромобиль. У него непривычная конструкция и забавный дизайн.