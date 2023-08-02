В США создали необычный электромобиль за 2300 долларов. Фото

Новый VOOK e-trike – необычный электромобиль, который поступил в продажу по цене 2300 долларов. Этот трехколесный мопед похож на велосипед, но педалей у транспортного средства нет.

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О новинке сообщает Carscoops. Конструкция у VOOK e-trike очень простая. Алюминиевая рама, большое колесо спереди, два маленьких колеса сзади, и руль от велосипеда.

Позади единственного кресла (для водителя) установлен небольшой багажный бокс. Внутрь, например, можно сложить ноутбук. Ниже – батарейный блок.

Батарей на выбор предлагают две. Блок емкостью 30 Ач обеспечит запас хода на уровне 128 км, 50 Ач – 177 км. Обещают полную зарядку через 2,5 часа.

Максимальная скорость имеет несколько режимов в зависимости от настроек. Safe (16 км/ч), Eco (24 км/ч), Sport (32 км/ч) и Boost/Extreme (64 км/ч).

Все необходимые показатели водитель может считывать с небольшого монитора на рулевой колонке, который выполняет функцию цифрового щитка приборов. Также в оснащении есть сканер отпечатков пальцев и камеры.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о дешевом электромобиле от General Motors. От покупателей нет отбоя.