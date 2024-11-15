Новый практичный кроссовер Volkswagen готовят к дебюту: что о нем известно

Недорогой кроссовер Volkswagen Tiguan 3 поколения скоро рассекретят официально. Это практичная загадочная новинка, которая отличается от недавно представленного одноименного автомобиля.

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Производитель официально показал модель на первом фото. Очевидно, что пытаются сохранять интригу. Европейский VW Tiguan 3 поколения уже полностью рассекретили вместе с увеличенным Tayron с интерьером для семерых. По информации Carscoops, настал черед США.

На американский рынок отправят модель под названием Volkswagen Tiguan 2025, которой достанутся размеры и практичность VW Tayron. Такая сложная схема. Будет сходство и в дизайне, хотя производитель обещает уникальный стайлинг.

Не исключено, что разница будет заключаться в индивидуальном декоре. До премьеры осталось несколько дней. Колесная база увеличенного размера (2791 мм) и длина кузова (4770 мм) вместе с удлиненной задней дверью предложит практичный вместительный салон с тремя рядами кресел для большой семьи.

Силовые установки в зависимости от выбора обеспечат от 160 до 270 л.с. Но это спецификации для Tayron. Придется дождаться премьеры большого Tiguan, чтобы выяснить все детали. Базовая цена ожидается около 35 000 долларов.

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