Новая модель Kia станет доступным соперником Toyota Prado. Фото

Долгожданный доступный внедорожник Kia Tasman 2025 года отправился в продажу и сразу понравился покупателям. Новая модель с этими же агрегатами будет соперничать с Toyota Prado.

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Свой взгляд на будущее развитие линейки Kia Tasman ранее показывал художник Theottle. На его рендерах пикап Kia превратился в рамный SUV с полностью закрытый кузовом. Производитель, по информации Drive, размышляет над таким проектом, но окончательно решение еще не принято.

Скорее всего, это просто формальность. Спрос на внедорожники сегодня очень высок. А унификация с пикапом Kia Tasman в разработке и производстве будет максимальной.

Ранее стало известно, что для нового Kia Tasman запланировали жизненный цикл длиной 8-12 лет. В течение трех лет как раз и ожидается новый SUV.

В дальнейшем линейку модели расширят гибридной и даже полностью электрической модификациями. Также появится крутой пикап по мотивам концепта Kia Tasman Weekender, который также известен как WKNDR.

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