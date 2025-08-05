Новый недорогой кроссовер Mazda стал ближе к покупателям. Фото

Новый кроссовер Mazda EZ-60 2026 модельного года рассекретили официально как недорогой современный автомобиль размером с Mazda CX-5. Эту модель уже начали производить, машина стала намного ближе к покупателям.

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Новый автомобиль японской компании уже вызвал ажиотаж. О старте работы конвейера стало известно CarNewsChina. Ранее производитель начал принимать заказы на модель, и многие покупатели всерьез заинтересовались доступным электрокаром Mazda EZ-60.

После премьеры Mazda EZ-60 на Автошоу в Шанхае на автомобиль поступило более 38 000 предварительных заказов от китайских покупателей. Новая Mazda EZ-60 получила яркий дизайн и современное оснащение. Внешность выполнили в стиле концепта Mazda Arata 2024 года.

Запас хода электрической модификации (255 л.с.) – 520 и 630 км в зависимости от батареи. У гибрида Mazda EZ-60 (238 л.с.) общий запас хода составляет 1000 км.

Ориентировочная цена Mazda EZ-60 – в диапазоне 20-25 тысяч долларов за базовое исполнение для Китая. В Европе автомобиль появится с названием Mazda CX-6e, но станет дороже.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новые модели Mazda.