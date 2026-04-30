Новая модель Hyundai удивила низкой ценой и высокой мощностью

Новая Hyundai Elantra N TCR 2026 года дебютировала как эффектная модель для энтузиастов. Мощный автомобиль получил удивительно низкую цену для своего сегмента, характеристик и оснащения.

Про автомобиль подробно рассказывает Carscoops. Модель Hyundai Elantra получила самый крутой вариант, который можно назвать экстремальным. Новая Elantra N TCR оказалась воплощением смелых представлений инженеров корейского производителя о гоночной машине для обычных дорог.

Спортивный вариант построили на базе топовой модификации Elantra N с 2-литровым бензиновым двигателем, который развивает 276 л.с. Новый спорткар TCR получил ту же конфигурацию с 6-ступенчатой механической КПП. Также здесь спортивная подвеска и эффективные тормоза.

Внешне новинка отличается более агрессивным оформлением, крупным карбоновым антикрылом сзади и особыми 19-дюймовыми колесными дисками. В салоне Hyundai Elantra N TCR появилась специальная отделка и спортивные кресла.

Цена Hyundai Elantra N TCR 2026 года – от 39 250 долларов.

