Долгожданный кроссовер Fiat с низкой ценой полностью рассекретили. Фото

Новый долгожданный кроссовер Fiat Grande Panda 2025 модельного года рассекретили официально. О модели становится известно все больше по мере приближения полноценного дебюта доступной новинки.

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Подробности раскрыли на сайте производителя. Оказалось, что дизайн выполнили не в духе концепта 2019 года Fiat Centoventi. Ранее в компании уже подтверждали, что машина с такой внешностью отправится в производство. Несколько лет назад Centoventi своей премьерой анонсировал появление бюджетного электрокара.

Возможно, компания подготовит премьеру еще одной модели в линейке. А непосредственно новый Fiat Grande Panda (оценили отсылку к Fiat Grande Punto, который уже не производят?) выполнен в брутальном квадратном дизайне, который отсылает к самой первой версии знаменитой модели. Стильно и свежо.

Новая Fiat Panda 2025 модельного года готовится к полной премьере 11 июля 2024 года, когда итальянский автопроизводитель будет отмечать свой 125-й день рождения. Покупатели будут выбирать между электрической и гибридной модификациями. Цена – в пределах 20 000 евро.

Интересно, что новый Fiat будут производить параллельно с актуальной Panda, которая продержится на конвейере как минимум до 2026 года.

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