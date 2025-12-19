Новый дешевый кроссовер Suzuki готовят к выходу на рынок. Фото

Новая модель Suzuki Across 2026 года дебютировала официально как дешевый автомобиль, который готовят к выходу на рынок. Машину для сегмента бюджетных кроссоверов показали на фото.

Подробности раскрыли официально. В линейке японского производителя уже есть кроссовер Suzuki Across, который предлагают на глобальном рынке. А новинка является еще одним вариантом компактного автомобиля Suzuki Victoris, который рассекретили ранее.

Бюджетник Across немного крупнее других машин производителя с длиной кузова около 4,4 м. Дизайн полностью соответствует модели Victoris в актуальном корпоративном стиле.

Базовый вариант оснащают 100-сильным бензиновым двигателем. Можно заказать и гибридную модификацию мощностью 115 л.с.

Стоимость пока не объявлена, но цена Suzuki Victoris 2026 – от 13 000 долларов. Вот и ориентир. Это одна из нескольких новых моделей Suzuki, запланированных к дебюту в пределах 2025-2027 годов. Производитель также готовит самый маленький автомобиль сегмента с ценой до 10 000 долларов и длиной кузова менее 4 м.

