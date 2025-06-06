Новая дешевая модель Nissan, которая всех удивила, станет еще популярнее

Новая бюджетная модель Nissan N7 2025 года привлекла много внимания после премьеры и удивила всех покупателей своей по-настоящему низкой ценой. Теперь автомобиль станет еще популярнее и расширит свою аудиторию.

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Новый Nissan N7 стал настоящим хитом на китайском рынке. Количество заказов на новый Nissan N7 превысило 10 000 в первые дни после старта приема заявок. Этому во многом способствовала очень низкая цена машины. CarNewsChina стало известно, что новинку могут отправить также на японский рынок.

Ранее появлялась информация, что цена Nissan N7 составит минимум 27 000 долларов. В действительности же прайс стартует примерно с 14 000 долларов.

Электрический Nissan N7 получил два варианта мощностью 220 и 270 сил. Запас хода с самой крупной батареей емкостью 70 кВтч превышает 600 км.

Несмотря на то, что новинка основана на концепте Nissan Epoch, дизайн отошел достаточно далеко от первоначальной задумки. По этой причине автомобиль трудно безошибочно идентифицировать именно как Nissan. Еще одна неожиданность – размеры. Крупный седан вытянулся на 4930 мм в длину при колесной базе в 2915 мм.

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