Самый мощный вариант доступного кроссовера Opel показали до премьеры

Доступный кроссовер Opel Mokka получил самый мощный вариант. Этот автомобиль готовят к премьере, а до тех пор его показали в сети в ходе дорожных испытаний в рамках подготовки серийной машины.

Видео дня

Модель Opel Mokka – самый дешевый кроссовер немецкого бренда на глобальном рынке. Автомобиль недавно рассекретили после модернизации, а теперь самый крутой вариант в линейке показывает CarSpyMedia.

Новый Opel Mokka GSE 2026 модельного года возглавит линейку модели. Топовое исполнение подготовят на базе электрической модификации. Ожидается, что мощность силовой установки превысит 250 л.с.

После модернизации Opel Mokka 2025 сохранил знакомую внешность. Основные изменения сосредоточили в аккуратно обновленных бамперах и светотехнике. Если не сравнивать с дорестайлинговым кроссовером, то изменения трудно заметить. Вариант GSE получит новые цвета кузова и уникальные колесные диски.

Стандартный электромобиль Opel Mokka Electric выдает мощность 156 сил и предлагает запас хода 400 км. Цена Opel Mokka – около 27 000 евро за базовую модификацию. А Mokka GSE будет дороже.

OBOZ.UA уже рассказывал про новую недорогую модель Toyota.