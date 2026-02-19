Новая дешевая модель Ford почти готова к премьере. Фото

Все ждут новую модель Ford – автомобиль окажется довольно дешевым и очень практичным электромобилем с кузовом пикап. Его дизайн долго оставался секретом, но машина уже почти готова к премьере.

В компании интенсивно работают над новым электрическим пикапом. Как стало известно Carscoops, внешность нового электромобиля Ford частично рассекретили на тизере. Это предварительный эскиз, который намекает на футуристичный стиль.

Автомобиль намереваются сделать недорогим – анонсирована стартовая цена на уровне 30 000 долларов. Пикап могут назвать Ford Ranchero (историческое имя для компании), его разрабатывают на новой платформе Universal EV Platform. Это архитектура, которая не только оптимизирует разработку разных доступных электромобилей, но также позволяет сформировать более эффективный производственный процесс.

Однако производитель также сосредоточился на важных для электрокаров аспектах: массе и аэродинамике. Отмечается, что для экономии веса и соблюдения обтекаемости некоторые элементы (например, болты крепления и наружные зеркала) выполнили в меньшем размере.

Это позволит сэкономить на размере батареи без потерь в энергоэффективности. Как сообщали медиа, запас хода может составить примерно 300 км от батарейного блока емкостью 50 кВтч. К дебюту и последующим продажам электрический пикап Ford готовят в 2027 году.

