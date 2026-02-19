Видео дня
10 лучших: какие автомобили советуют эксперты в 2026 году
Эксперты назвали 10 фаворитов на рынке автомобилей в новом исследовании. В 2026 году специалисты советуют покупать именно эти машины. Интересно, что в списке доминируют недорогие модели.
Аналитики Consumer Reports определили лучшие автомобили разных сегментов, которые можно купить новыми в 2026 году. Список фаворитов составили с учетом мнения владельцев в рамках свежего исследования, а также надежности, практичности и многих других потребительских качеств.
Соответствующий список отражает победителей отчетов. В исследовании участвовали сотни современных моделей.
Лучшие автомобили Consumer Reports 2026 года:
- Honda Civic;
- Toyota Camry;
- Subaru Crosstrek;
- Subaru Forester;
- Toyota Grand Highlander;
- Lexus NX;
- BMW X5;
- Ford Maverick;
- Ford F-150;
- Tesla Model Y.
