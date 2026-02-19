10 лучших: какие автомобили советуют эксперты в 2026 году

Эксперты назвали 10 фаворитов на рынке автомобилей в новом исследовании. В 2026 году специалисты советуют покупать именно эти машины. Интересно, что в списке доминируют недорогие модели.

Аналитики Consumer Reports определили лучшие автомобили разных сегментов, которые можно купить новыми в 2026 году. Список фаворитов составили с учетом мнения владельцев в рамках свежего исследования, а также надежности, практичности и многих других потребительских качеств.

Соответствующий список отражает победителей отчетов. В исследовании участвовали сотни современных моделей.

Лучшие автомобили Consumer Reports 2026 года:

Honda Civic;

Toyota Camry;

Subaru Crosstrek;

Subaru Forester;

Toyota Grand Highlander;

Lexus NX;

BMW X5;

Ford Maverick;

Ford F-150;

Tesla Model Y.

