10 лучших: какие автомобили советуют эксперты в 2026 году

Subaru Crosstrek

Эксперты назвали 10 фаворитов на рынке автомобилей в новом исследовании. В 2026 году специалисты советуют покупать именно эти машины. Интересно, что в списке доминируют недорогие модели.

Аналитики Consumer Reports определили лучшие автомобили разных сегментов, которые можно купить новыми в 2026 году. Список фаворитов составили с учетом мнения владельцев в рамках свежего исследования, а также надежности, практичности и многих других потребительских качеств.

Соответствующий список отражает победителей отчетов. В исследовании участвовали сотни современных моделей.

Ford Maverick

Лучшие автомобили Consumer Reports 2026 года:

  • Honda Civic;
  • Toyota Camry;
  • Subaru Crosstrek;
  • Subaru Forester;
  • Toyota Grand Highlander;
  • Lexus NX;
  • BMW X5;
  • Ford Maverick;
  • Ford F-150;
  • Tesla Model Y.

