Nissan выведет на рынок множество недорогих моделей. Фото

Компания Nissan готовит к выходу на рынок несколько доступных моделей. Эти машины хотят сделать очень популярными, благодаря чему будет очевиден контраст с ценами на другие машины.

Детали о новинках сообщает Motor1. Автомобили продемонстрировали в рамках выставки Auto China 2024 в Пекине. Все модели выполнили в современном стиле, который демонстрирует тенденции дизайна бренда в нескольких сегментах.

Электрические седаны Nissan Epoch и Evo почти готовы к производству. Первый отправят на конвейер до конца 2024 года, второй – в 2025. Компания также показала электрический кроссовер Nissan Epic и гибрид Era.

Ранее сообщалось, что Nissan разрабатывает еще несколько электрокаров. Производство следующего Nissan Juke наладят на существующем заводе компании в британском Сандерленде. Там же будут собирать и следующий Nissan Qashqai, который также получит электрическую силовую установку.

Производитель вложит 1,3 миллиарда долларов в модернизацию предприятия. Британское правительство приняло участие в финансировании проекта.

Напомним, OBOZ.UA уже показывал новую электрическую модель Mazda.