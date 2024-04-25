Недорогой преемник Mazda 6 оказался китайской машиной. Фото

Модель Mazda 6, которая является недорогим соперником Toyota Camry, прошла неожиданную модернизацию. Машина не меняла поколение более 10 лет. А теперь показали преемника – но это на самом деле китайская машина.

Новый электромобиль Mazda EZ-6 2025 модельного года показали на сайте компании. Changan Deepal SL03 – это китайский автомобиль, который использован в качестве основы для новой Mazda EZ-6. Производство модели так же наладят в Китае.

Но дизайн – совсем другой. Автомобиль выполнили в современном стиле японской компании с крупной панелью вместо фальшрадиаторной решетки и длинными фарами. Запас хода – около 600 км. Цена Mazda EZ-6 еще не объявлена, но за Changan Deepal SL03 просят около 20 000 долларов. Модель японского бренда наверняка станет чуть дороже.

Но расстраиваться рано – новинка на базе Changan предназначена исключительно для китайцев, которые готовы это купить. На глобальный рынок выйдет полноценная новая Mazda 6.

Производитель ранее подал заявку на название модели Mazda 6e. Скорее всего, речь идет о гибридной модификации автомобиля. Ожидается стильный дизайн и премиальное оснащение, но о долгожданной машине пока мало информации.

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