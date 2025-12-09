Nissan внезапно подготовил новый бюджетный автомобиль: первые фото

Ожидалось, что компания Nissan откажется от производства своего бюджетного седана Versa, который должен был покинуть модельный ряд после 2025 года. Однако внезапно производитель подготовил новый вариант автомобиля.

Бюджетная модель Nissan Versa претерпела рестайлинг для 2026 года. На первых фото автомобиль показывает Josué Adán Granados в группе Versa 20 *** 24 México в facebook. Это действительно неожиданная машина, ведь многие уже были готовы навсегда попрощаться с автомобилем.

На фото Nissan Versa 2026 модельного года показали без какой-либо маскировки на кузове. Очевидно, что компактный седан получил полностью другую переднюю часть с эффектной светотехникой и необычным оформлением бампера.

Задний бампер также заменили. Появились другие фонари. Производитель предложит новые колесные диски и обновленную палитру цветов для кузова. Про оформление салона Nissan Versa информации пока нет, но ожидается другая отделка и увеличенный монитор мультимедийной системы.

В 2024 году на модель Versa наблюдался повышенный спрос. Благодаря низкой цене от 17 000 долларов это один из самых дешевых новых автомобилей в США.

