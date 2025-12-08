Недорогого соперника Toyota RAV4 назвали лучшим автомобилем. Фото
Новый Subaru Forester 6 поколения дебютировал в 2025 модельном году как современный соперник Toyota RAV4 и других недорогих кроссоверов популярного сегмента. Модель назвали лучшим автомобилем в Японии.
Практичный автомобиль при этом ушел в уверенный отрыв от соперников в рамках состязания Japan Car of the Year. Об этом стало известно благодаря информации на сайте конкурса "Японский автомобиль года (JCOTY 2025-2026)".
Лучшие автомобили года Japan Car of the Year:
- Subaru Forester – 1149 баллов;
- Honda Prelude – 1076 баллов;
- Toyota Crown Estate – 654 балла;
- Nissan Leaf – 622 балла;
- Volkswagen ID.Buzz – 578 баллов;
- Hyundai Inster – 477 баллов;
- BMW 2 серии – 416 баллов;
- Peugeot 3008 – 393 балла;
- Suzuki e-Vitara – 357 баллов;
- Daihatsu Move – 338 баллов.
Как видно, новый кроссовер Subaru Forester 2025 года набрал 1149 очков и с большим отрывом опередил всех соперников в состязании.
Жюри из японских журналистов выбрало победителей (в списке выше) в разных номинациях. Например, лучший импортный автомобиль года, премия за дизайн, самая технологичная машина.
