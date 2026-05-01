Nissan удивил новым недорогим соперником Toyota Camry. Фото

Новая модель Nissan N7 дебютировала на рынке как недорогой соперник Toyota Camry. Крупный седан всех удивил своей низкой ценой и эффектным дизайном. Теперь производитель создал еще один вариант этой машины.

Видео дня

Carscoops стало известно, что седан Nissan Primera вернется на рынок. Когда-то эта модель была популярной. Но именно седан Nissan N7 станет современным воплощением Primera для экспортных рынков.

Недорогой электромобиль Nissan решили продавать на Филиппинах после китайского дебюта. Ранее сообщалось, что новинку также отправят в другие страны Юго-Восточной Азии, на Ближний Восток и, возможно, в Европу. Но подробностей пока нет.

Известно, что характеристики Nissan Primera будут соответствовать изначальной машине. Электрический Nissan N7 получил два варианта мощностью 220 и 270 сил. Запас хода с самой крупной батареей емкостью 70 кВтч превышает 600 км.

Крупный седан вытянулся на 4930 мм в длину при колесной базе в 2915 мм. Цена Nissan N7 стартует с 16 500 долларов. Топовый вариант оценили в $25 000.

